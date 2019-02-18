Молодая девушка рассказала, что стала по-настоящему счастлива после свадьбы с куклой.20-летняя Фелисити Кадлец из Виниты, штат Оклахома, США, рассказала, что она связана со своей любимой куклой-зомби так сильно, что решила сыграть с ней свадьбу, так как разочаровалась в отношениях с обычными людьми. Куклу-зомби она называет человеческим именем — Келли Росси. По её словам, кукле исполнилось 37 лет.