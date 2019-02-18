Зрители сериала «Баптист» оказались ошеломлены, узнав, что одна из актрис является трансгендером
Зрители нового сериала «Баптист» 2019 года оказались удивлены новостью об одной из актрис фильма. Как оказалась, 45-летняя актриса, которая играет в сериале, вовсе не женщина, а трансгендер — в молодости была не девушкой, а молодым человеком.
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Источник: http://art-assorty.ru/28840-baptist-aktrisa-transgender.html
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Источник: http://art-assorty.ru/28840-baptist-aktrisa-transgender.html