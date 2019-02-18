Зрители сериала «Баптист» оказались ошеломлены, узнав, что одна из актрис является трансгендером

Зрители нового сериала «Баптист» 2019 года оказались удивлены новостью об одной из актрис фильма. Как оказалась, 45-летняя актриса, которая играет в сериале, вовсе не женщина, а трансгендер — в молодости была не девушкой, а молодым человеком.

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Источник: http://art-assorty.ru/28840-baptist-aktrisa-transgender.html

Неудовлетворённая обычными отношениями, 20-летняя американка вышла замуж за куклу-зомби

Молодая девушка рассказала, что стала по-настоящему счастлива после свадьбы с куклой.

20-летняя Фелисити Кадлец из Виниты, штат Оклахома, США, рассказала, что она связана со своей любимой куклой-зомби так сильно, что решила сыграть с ней свадьбу, так как разочаровалась в отношениях с обычными людьми. Куклу-зомби она называет человеческим именем — Келли Росси. По её словам, кукле исполнилось 37 лет.



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Источник новости: http://art-assorty.ru/28602-amerikanka-zamuzh-za-kuklu-zombi.html

Полностью облысевшие медведи похожи на чупакабру фото

Увидев такое животное в лесу, вы ни за что не догадаетесь, что это медведь. Скорее всего, вас постигнет мысль, что перед вами какое-то невиданное существо, неизвестно науке, что-то вроде чупакабры.


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Пьяная девушка засунула голову в выхлопную трубу и застряла

Девушку подростка пришлось извлекать из выхлопной трубы автомобиля, в которой застряла её голова.

Инцидент произошёл в Миннесоте, во время проведения музыкального фестиваля Winstock.



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Родители плачут от радости, когда нашли пропавшего 24 года назад сына

Трогательная история произошла в Китае. Родители искали потерявшегося сына на протяжении 24 лет. Когда они всё-таки нашли его живым и здоровым, то не смогли сдержать слёз радости.



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Белки спрятали сотни сосновых шишек под капотом автомобиля фото



Белки решили, что под капотом припаркованного автомобиля их запасы будут в полной сохранности. Наверняка они расстроились после того, как обнаружили, что их запасы были выброшены, а само хранилище исчезло.
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Драка двух женщин возле Макдональдса видео



Драка с участием двух женщин, произошла возле Макдональдса в Уотерфорде, Ирландия. Прямо на улице две женщины схватились друг с другом и устроили жестокую потасовку.
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